Дело о нападении на посла РФ в Польше в мае 2022 года направили в суд

В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение против украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов)

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело о нападении на российского посла возле мемориала советским воинам в Варшаве в мае 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении украинской журналистки Ирины Земляны (внесена в список террористов и экстремистов)", - сообщили в прокуратуре. По данным следствия, 9 мая 2022 года гражданка Украины Земляна и иные неустановленные лица с целью осложнения международных отношений между Россией и Польшей в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве заблокировали послу Сергею Андрееву и членам его делегации проход к памятнику, плеснули Андрееву в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, высказывали оскорбления экстремистского характера.

Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна разместила на своей странице в одной из соцсетей заведомо ложную информацию о том, что российские военнослужащие при проведении спецоперации совершают военные преступления.

Она заочно обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенное публично, организованной группой с применением насилия), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Уголовное дело направлено в Мосгорсуд.

Земляна объявлена в международный розыск, суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.