Новосибирский свинокомплекс не смог обжаловать взыскание за вред природе

Предприятие допустило загрязнение отходами IV-V классов опасности и уничтожение почв на площади свыше 2,5 га, а также загрязнение реки Амба

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу свинокомплекса "Кудряшовское" на решение первой инстанции взыскать с предприятия 2,4 млрд рублей за загрязнение вод и земли. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу ответчика об отсутствии оснований для взыскания более 2,4 млрд рублей, оставил решение суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.

Ранее Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора установило, что предприятие допустило загрязнение отходами IV-V классов опасности и уничтожение почв на площади свыше 2,5 га, а также загрязнение реки Амба в Колыванском районе Новосибирской области. Кроме того, на площади 2 га были зафиксированы факты снятия и перемещения плодородного слоя почвы. В августе суд по иску прокуратуры взыскал со свиноводческого хозяйства 2,4 млрд рублей в счет возмещения вреда.

В надзорном ведомстве уточнили, что в судебных заседаниях представители предприятия не отрицали факта загрязнения, но настаивали на том, что комплекс выполнил в полном объеме рекультивацию почв и водного объекта. Однако судебная экспертиза показала, что цели рекультивации не достигнуты, несмотря на проведенные работы.

О ситуации после загрязнения

В феврале в прокуратуре региона сообщили, что свинокомплекс по решению суда выплатил в бюджет более 119 млн рублей за загрязнение реки Амбы в 2022 году. Иск был подан Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. В решении суда говорилось, что погибшую рыбу обнаружили на прибрежном участке русла реки площадью 13 тыс. кв. м. Всего погибло 35,8 тыс. экземпляров карася, 17,9 тыс. экземпляров верховки, 10,7 тыс. экземпляров ротана, более 1 тыс. экземпляров гольяна и четыре щуки.

Ранее в отношении на тот момент руководителя компании Владимира Гавриленко были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод), ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности), ч. 4 ст. 261 УК РФ (уничтожение, повреждение лесных насаждений в результате загрязнения). В управлении СК РФ по региону сообщали, что Гавриленко с целью уменьшения производственных затрат "дал указания на сброс сточных вод и жидких отходов животноводства в приток реки Амбы, на близлежащую территорию, а также на земли лесного фонда, что повлекло загрязнение поверхностных и подземных вод, отравление, загрязнение и порчу земли, а также причинение существенного вреда растительному миру, лесному хозяйству и окружающей среде". Впоследствии преследование Гавриленко по ст. 250 и 254 УК РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности. К тому моменту он уже перестал исполнять обязанности директора предприятия. По третьей статье Гавриленко признан виновным и приговорен к 1,5 года колонии-поселения, но наказание суд посчитал отбытым.

"Кудряшовское" (входит в холдинг "Сибагро") - самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство Новосибирской области, оно производит свыше 93% всей свинины в регионе. Производственные мощности включают в себя три свиноводческих очереди, собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом 75,5 тыс. га посевных площадей.