В Уфе экс-полицейского осудили за хищение криптовалюты у задержанных

Мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

УФА, 25 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы приговорил бывшего сотрудника транспортной полиции к семи годам колонии общего режима за хищение у задержанных криптовалюты на сумму, эквивалентную 20 млн рублей, а также за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя Уфимской транспортной прокуратуры суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением специального звания "майор полиции". Суд удовлетворил исковые требования о взыскании с осужденного материального ущерба в размере более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Бывший оперуполномоченный полиции признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд установил, что в 2022 году сотрудник Уфимского линейного управления МВД России на транспорте незаконно получил доступ к мобильным телефонам двух задержанных лиц. Он воспользовался установленным на них мессенджером, криптокошельком и похитил криптовалюту биткойн на сумму, эквивалентную более 20 млн рублей. Кроме того, полицейский, чтобы принудить задержанного дать показания о соучастниках совершенного им преступления, применил к нему физическое насилие. В результате мужчина получил телесные повреждения.