В Самаре при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Женщина погибла и мужчина пострадал, еще 58 человек спасены и эвакуированы из многоквартирного дома в Самаре, где произошел пожар на площади 130 кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС Самарской области.

Пожар произошел в многоквартирном доме в Промышленном районе Самары днем 25 декабря. Возгорание началось на балконах второго и третьего этажей.

"В результате пожара погибла женщина 1961 года рождения, пострадал мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения спасли из здания 26 человек, в том числе 4 ребенка, и эвакуировали 32 человека, в том числе 12 детей.

Пожар локализовали на площади 130 кв. м в 14:10 (13:10 мск), в 15:13 (14:13 мск) открытое горение ликвидировали. Для тушения огня привлекали 88 человек и 25 единиц техники.