В Хабаровском крае в ДТП с четырьмя автомобилями погиб амурский тигр

Люди не пострадали

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Амурский тигр погиб в аварии с участием четырех автомобилей на трассе Хабаровск - Владивосток в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского района.

"В районе 22-23-го км автодороги А-370 Хабаровск - Владивосток с разделительного барьера встречной полосы внезапно выпрыгнул на проезжую часть амурский тигр слева по ходу движения автомобиля Nissan X-Trail, который двигался в сторону города Владивостока в левой полосе. От удара об левое крыло Nissan тигра отбросило на попутные машины. В результате происшествия животное погибло", - говорится в сообщении.

Повреждены четыре автомобиля. Люди не пострадали.

На место выехали сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции Хабаровского края. Проезд затруднен.

Отмечается, что для автомобилистов, которые решат покинуть место инцидента со сбитым животным, предусмотрена административная ответственность. Такой факт будет расцениваться как оставление места ДТП с лишением водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток. Предусмотрено и возмещение ущерба. Амурский тигр входит в Красную книгу и является особо охраняемым животным, компенсация ущерба за него может достигать 2 млн рублей.