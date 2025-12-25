CBS: в США двое мужчин пытались украсть банкомат, но потеряли его по пути

По данным телеканала, ведется расследование

© ТАСС/ Fox News/ X

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Мужчины попытались украсть банкомат из магазина на АЗС в штате Техас, но потерпели неудачу. Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, двое мужчин подъехали к магазину возле АЗС на угнанном внедорожнике, разбили кувалдой стекло и привязали банкомат к автомобилю тросом.

Когда машина попыталась выехать с территории заправки, банкомат снес несколько товарных рядов. Вылетев из магазина, он зацепился за стоявшую на АЗС машину. Грабителям удалось вывезти банкомат, но по пути он отцепился. Позднее полицейским удалось обнаружить его.

Ведется расследование. Злоумышленники пока не найдены.