В Тульской области загорелось производственное здание

Предварительно, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в производственном здании в городе Щекино Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Болдина. Горит здание цеха по производству сэндвич-панелей. Предварительно, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров", - сказали в МЧС.

Из цеха эвакуированы 12 человек. МЧС наращивает группировку пожарных на месте ЧП.