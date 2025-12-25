Жительница Вологды за год оформила кредиты на 4,7 млн рублей, меняя фамилию

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Вологде задержали местную жительницу, которая за год оформила и получила 4,7 млн рублей банковских кредитов, не собираясь их возвращать. Для этого женщина четыре раза сменила имя, фамилию и паспорт, сообщила пресс-служба УМВД РФ по области.

"В Вологде полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленница неоднократно меняла фамилию, имя, отчество и брала кредиты в банках, предоставляя разные паспорта. По всем фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, к правоохранителям обратился представитель кредитной организации. Он рассказал, что вологжанка 1993 года рождения оформила в банке множество кредитов на общую сумму 4,7 млн рублей, однако, как оказалось, возвращать деньги она не собиралась. На телефонные звонки не отвечала, а в организациях, которые указывала как места работы, она никогда не появлялась.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что на протяжении года меняла фамилию, имя и отчество четыре раза и отправлялась в банк за получением кредитов и кредитных карт. Так как она нигде не работает и официального заработка у нее нет, она указывала в соответствующих графах сторонние организации и выдуманные размеры зарплаты. Все денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно санкции статьи ей грозит до 10 лет лишения свободы.