Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" продлили арест

Общий срок содержания под стражей установлен до 7 апреля 2026 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на три месяца продлил срок содержания под стражей всем обвиняемым по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Суд продлил обвиняемым по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца. Речь идет о рассмотрении особо тяжкого преступления - обвинения в совершении террористического акта. Общий срок содержания под стражей установлен до 7 апреля 2026 года",- сказал собеседник агентства.