Против экс-главы отдела ГАСН Минобороны Кожевникова завели еще дело о взятке

Он подозревается в получении взятки в крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении бывшего начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Юрия Кожевникова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Военными следственными органами СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова. Он подозревается в получении взятки в крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2019 году государственным заказчиком заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в Нахимовском военно-морском училище в Калининграде на сумму более 440 млн рублей. В качестве субподрядчика к выполнению этих работ было привлечено ООО "Геоизол". Контроль за исполнением контракта возлагался на Кожевникова. В августе 2021 года Кожевников получил взятку в крупном размере от представителя ООО "Геоизол" за предоставление заведомо ложных документов о выполненных работах. В результате условия контракта выполнены не были, Минобороны России причинен многомиллионный ущерб. "Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.

Ранее Кожевникову было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. По данным следствия, с 2018 по 2020 год он получал взятки в виде денег и другого имущества за выдачу заключений о соответствии требованиям и разрешений ввода в эксплуатацию построенных объектов капитального строительства. На земельные участки, принадлежащие Кожевникову, наложен арест.