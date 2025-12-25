В Москве ищут экс-депутата Госдумы Николая Герасименко

Мужчина вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и пропал

Редакция сайта ТАСС

Николай Герасименко © Станислав Красильников/ ТАСC

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал накануне в Москве, его разыскивают. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

В сообщении указано, что Герасименко пропал 24 декабря 2025 года. Он вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса. Был одет в черную куртку и футболку, черные брюки с кроссовками, черную шапку. Его рост 185 см, худощавого телосложения, обрит наголо, глаза серо-голубые.

Герасименко был депутатом Госдумы с декабря 1995 года. Член фракции "Единая Россия". Он хирург, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач России.