Курский экс-замгубернатора называл взятки за фортификации "домашним заданием"

Договоры подряда заключали без составления сметных расчетов, а сметная стоимость превышала реальную стоимость работ

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения в ходе судебного заседания зачитал протокол допроса бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева, согласно которому бывший заместитель экс-губернатора региона Алексей Дедов называл получение взятки за строительство фортификаций на границе с Украиной "домашним заданием".

"Я пришел к Дедову задать ему несколько вопросов о требовании к компаниям, сроках строительства, которые устанавливались. Дедов ответил, что сроки строительства будут продлены, что волноваться не стоит. За это, со слов Дедова, отвечает генеральный директор корпорации [развития Курской области Владимир] Лукин, который обеспечит продление срока строительства, а также своевременную выплату авансовых платежей, беспроблемную приемку выполненных работ, согласование всей исполнительной документации. Он же, Лукин, со слов Дедова, обеспечит внесение любой НДСной компании в список подрядчиков на утверждение заседания оперативного штаба, поэтому никакие иные характеристики подрядчиков не нужны. Однако Дедов мне сказал, что для предоставления таких преференций нужно выполнить "домашнее задание" - заплатить денежные средства в качестве незаконного вознаграждения с авансового платежа в размере 10% от цены договора", - зачитал представитель гособвинения.

Отмечается, что указанные денежные средства предназначались Дедову, Лукину и его заместителям. Договоры подряда заключались без составления сметных расчетов, а сметная стоимость значительно превышала реальную стоимость работ. "На это Дедов мне сказал, что это не мои заботы, это зона ответственности Лукина, что выделенных денежных средств хватит на строительство опорных пунктов и на откаты. Дедов сказал, что если опорные пункты будут возведены, то проблем с приемкой не будет, работы будут оплачены полностью по стоимости", - говорится в протоколе допроса.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2022 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин по личной договоренности с бывшим депутатом Курской областной думы Васильевым, который фактически управлял ООО "КТК сервис", организовал заключение с этой компанией в лице генерального директора Андрея Воловикова договора подряда на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной. Фигурантами уголовного дела, помимо Васильева, Лукина и Воловикова, являются заместители Лукина Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин. Им вменяется совершение преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата). Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.