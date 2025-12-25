В Новосибирской области четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Водитель автобуса потерял управление и врезался в грузовик

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло в Тогучинском районе Новосибирской области. В ДТП пострадали четыре человека, включая трех пассажиров, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В результате ДТП пострадали водитель грузового автомобиля и три пассажира автобуса (на момент ДТП в автобусе находились девять пассажиров). Пострадавшие были госпитализированы", - говорится в сообщении. Остальные пассажиры отправлены на другом автобусе в Новосибирск.

ДТП произошло около 17:30 (13:30 мск). По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Кемерово - аэропорт Толмачево, потерял управление и допустил занос задней части, после чего выехал на полосу встречного движения, где и врезался в ехавший во встречном направлении грузовик.