Жительницу Ярославской области осудили за убийство сына в 2002 году

Женщину приговорили к 10 годам колонии общего режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Жительница Ярославской области осуждена на 10 лет колонии общего режима за убийство новорожденного сына, совершенное летом 2002 года. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Жительница Ярославской области признана виновной в убийстве прошлых лет. <...> Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

61-летняя женщина признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как было установлено следствием и судом, женщина в июне 2002 года, находясь в нетрезвом состоянии в квартире одного из домов города Тутаев Ярославской области, перебросила месячного ребенка через оконный проем лоджии на улицу. Отмечается, что чувство неприязни к малолетнему сыну у женщины возникло из-за плача и крика. В результате падения с десятиметровой высоты ребенок скончался на месте от полученных травм.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области добавили, что благодаря длительной совместной работе представителей регионального следственного управления и УМВД России по Ярославской области все обстоятельства произошедшего были установлены. Приговор пока не вступил в законную силу.