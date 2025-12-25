Mehr: в Иране застрелили экс-начальника полиции афганской провинции Тахар

Агентство отмечает, что неизвестные напали на бывшего полицейского сразу после того, как он покинул рабочее место на улице Вали-аср в Тегеране

ТЕГЕРАН, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник полиции афганской провинции Тахар, служивший при прежнем правительстве Афганистана, генерал Икрамеддин Сари был застрелен в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, неизвестные напали на бывшего полицейского сразу после того, как он покинул рабочее место на улице Вали-аср. Как указывает агентство, Сари в ходе нападения был серьезно ранен в голову и умер спустя несколько часов в больнице. Источники Mehr в полиции Тегерана подтвердили данную информацию.

Агентство Nour News в свою очередь сообщает, что в момент нападения на автомобиль экс-генерала тот находился не один, и его спутник был убит на месте. Отмечается, что Икрамеддин Сари эмигрировал в Иран после прихода к власти радикального движения "Талибан" в Афганистане.