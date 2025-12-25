На Украине мужчина напал с ножом на сотрудников военкомата

Инцидент произошел во время проверки документов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мужчина в Днепропетровске на юго-востоке Украины ударил ножом сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время проверки документов. Об этом сообщила региональная полиция.

"Сегодня в 14:40 (15:40 мск - прим. ТАСС) на улице Калиновой г. Днепропетровска во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавших госпитализировали в больницу. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В полиции добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее издание "Страна" писало в Telegram-канале, что гражданин был застрелен. Также опубликованы видео в различных украинских СМИ, на которых место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, подъехала карета скорой помощи, а рядом стоит множество прохожих. Другие подробности ни приводятся.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.