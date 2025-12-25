Жителя Кубани осудили за изготовление наркотиков

Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который изготовил почти 50 кг наркотиков. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Александра Блажевича. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд постановил обвинительный приговор, назначив Блажевичу наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он также оштрафован на 300 тыс. рублей.

Нарколаборатория работала в Калининском районе, ее выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Осужденный создал ее вместе со знакомым по указанию неустановленных лиц. С апреля по май 2023 года мужчина, желая заработать, изготовил около 50 кг наркотиков для дальнейшего сбыта.