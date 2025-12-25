ТАСС: против экс-замгубернатора Ростовской области Окунева завели дело

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против госвласти и в сфере экономики) СУ СК России по Ростовской области заочно предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286, п. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции)" экс-директору государственного унитарного предприятия - бывшему замгубернатора региона, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о Владимире Окуневе.