Координатора "Левого фронта" приговорили к шести годам за оправдание терроризма

Обвиняемому также назначили дополнительное наказание в виде запрета администрировать информационные ресурсы на три года

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов © Мяйле Архангельская/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) к шести годам лишения свободы за оправдание терроризма. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

"Суд приговорил Сергея Удальцова к 6 годам колонии строгого режима", - сказал собеседник. Кроме того, ему также назначено дополнительное наказание в виде запрета администрировать информационные ресурсы на три года.

Удальцову было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Причиной послужил пост в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые обвиняются в терроризме. Вину он не признал.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков, он был приговорен к 4,5 года колонии. Вину Удальцов не признал. В августе 2017 года он вышел из колонии.