В Самаре оправдали экс-замглавы регионального управления Росимущества

Алию Ишмуратову обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Суд Ленинского района Самары вынес оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя руководителя регионального управления Росимущества Алии Ишмуратовой и еще одной фигурантки, которую обвиняли в соучастии, по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Вынесен оправдательный приговор в отношении обеих фигуранток", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным картотеки суда, Ишмуратову обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве (ст. 285, 292, 159 УК РФ). Вторую фигурантку обвиняли в соучастии в преступлениях.

Следствие полагало, что в мае 2023 года Ишмуратова утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным с двумя частными компаниями. При этом чиновницу обвиняли в незаконном применении льготы в 2,5% от кадастровой стоимости участков. Вероятный ущерб федеральному бюджету оценивали в 180 млн рублей. Ишмуратова находилась под арестом с сентября 2023 года.

23 декабря суд Ленинского района Самары приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима бывшего руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева по делу о превышении полномочий. Суд установил, что он незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохранной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". Последующая сельскохозяйственная деятельность привела к уничтожению редких растений и ущербу в более чем 18,4 млн рублей.