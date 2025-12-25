На Украине объявили в розыск экс-президента Украинской ассоциации футбола

Андрея Павелко обвиняют по двум уголовным статьям - о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, а также - о служебном подлоге

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. Это следует из данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно базе данных, Павелко обвиняется по двум уголовным статьям - о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой, а также - о служебном подлоге.

9 октября стало известно, что экс-президенту УАФ предъявлены новые обвинения. Как уточнило издание "Страна", следствие считает, что Павелко с группой других футбольных функционеров Украины завладели €9,32 млн, которые УАФ получала от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2015-2016 годах.

Павелко ранее уже предъявляли обвинения в реализации коррупционных схем при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. По этому делу президента ассоциации арестовали в ноябре 2022 года, но он сумел выйти под залог. В июне 2023 года его снова арестовали, лишь в феврале 2024 года он выиграл апелляцию и вышел на свободу. В том же году, по данным украинских СМИ, Павелко выехал за границу, предъявив справку об инвалидности. Тогда "Страна" связывала преследование Павелко с тем, что Владимир Зеленский давит на него, чтобы заставить уступить место президента ассоциации украинскому футболисту Андрею Шевченко, который в итоге возглавил УАФ в январе 2024 года.