Экс-главу Борисоглебска приговорили к принудительным работам

Андрея Пищугина признали виновным в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин приговорен к принудительным работам на срок 1,5 года по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года Пищугин через подчиненных дал указание директору Борисоглебского драмтеатра не указывать в аукционной документации сведения о том, что здание театра относится к объектам культурного наследия. Такой статус подразумевает наличие специальной лицензии у претендентов на участие в закупках и сужает круг компаний, готовых взяться за выполнение работ. Глава администрации хотел избежать негативных для себя последствий, которые могли возникнуть в случае несвоевременного освоения выделенных бюджетных средств. В результате же работы были выполнены некачественно, нарушен архитектурный облик здания, как следствие - деньги израсходованы неправомерно.

Нарушение закона выявили во взаимодействии сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области. Наказание в виде штрафа за злоупотребление должностными полномочиями ранее получила и директор драматического театра.