ТАСС: миротворцы ООН сбили насмерть мотоциклиста в ЦАР

Военнослужащие скрылись с места ДТП, сообщил источник

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 25 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие миротворческой миссии МИНУСКА в ЦАР, двигаясь на бронетранспортере, сбили насмерть местного мотоциклиста и скрылись с места происшествия. Об этом сообщил ТАСС источник в местной жандармерии.

"Миротворцы контингента МИНУСКА, двигаясь по встречной полосе, сбили мототакси, водитель погиб на месте. Командир миротворцев распорядился исключить доступ местных правоохранителей к броневику и экипажу, следовательно правоохранительные органы не могут установить все обстоятельства ДТП", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что это не единственный случай подобного поведения на дорогах ЦАР миротворцев ООН.

В районе Боссемптеле два автомобиля МИНУСКА решили обогнать другую машину на дороге. Один из автомобилей сбил мотоциклиста, водитель не остановился для оказания первой помощи и скрылся с места аварии. Вторая машина была блокирована местными жителями, водитель сбежал. Он укрылся в лагере жандармерии в Боссемптеле, там связался с руководством, после чего прибывшие миротворцы забрали водителя. Представитель жандармерии отметил, что контингент ООН испытывает трудности с топливом, но, несмотря на это, миротворцы следовали не по служебной необходимости, а к водопаду Боали, чтобы полюбоваться видом одной из главных достопримечательностей ЦАР.

В Telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщалось, что по дороге из Банги в Беренго (префектура Лобае) российские военные специалисты стали свидетелями ДТП с участием мототакси. Они оказали пострадавшим первую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее директор СОМБ Александр Иванов сообщал ТАСС, что репутация Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) вызывает все больше вопросов.