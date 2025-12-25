Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Самаре увеличилось до четырех

Из здания эвакуировали 32 человека

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре в девятиэтажном многоквартирном доме в Самаре увеличилось до четырех. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

"В результате пожара погиб один человек, еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

Кроме того, из здания спасены 26 человек, включая четверых детей, эвакуированы 32 человека, в том числе 12 детей.

Пожар возник в многоквартирном доме на проспекте Кирова в Промышленном районе Самары днем в четверг на площади 130 кв. м. Он был ликвидирован в 16:08 (15:08 мск).

Как сообщала прокуратура региона, предварительно, возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Огонь перешел на две соседние квартиры. Жильцы пострадавших квартир от проживания в пунктах временного размещения отказались и разместись у родственников.