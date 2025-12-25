У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Редакция сайта ТАСС
16:48
ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов острова Хоккайдо. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 111 км к северо-востоку от города Хатинохе (северная префектура Аомори), где проживают около 239 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 62 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.