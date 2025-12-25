В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

У него осколочные ранения головы, рук и ног

КУРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины в Глушковском районе Курской области. Беспилотник ударил по мирному жителю, когда тот ехал на велосипеде, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"В Глушковском районе в результате атаки дрона ранен 53-летний мужчина. Беспилотник нанес удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между селами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног", - написал Хинштейн.

Мужчина доставлен в Курскую областную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.