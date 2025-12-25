Forbes: в Калифорнии из-за непогоды погибли три человека

Более 110 тыс. потребителей в штате остались без электричества в канун Рождества по григорианскому календарю

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами обрушившейся на штат Калифорния бури. Об этом сообщил журнал Forbes.

На юге штата установилась дождливая погода с резкими порывами ветра, превышающими 40 м/с. На севере Калифорнии идут сильные снегопады.

Из-за непогоды более 110 тыс. потребителей в штате остались без электричества в канун Рождества по григорианскому календарю. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим ЧП в Лос-Анджелесе и некоторых соседних с городом районах.