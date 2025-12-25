Экс-замглавы района Запорожской области осудили за превышение полномочий

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы экс-заместителя главы администрации военно-гражданской администрации (ВГА) Михайловского района Запорожской области за превышение полномочий. Об этом сообщили в Запорожском областном суде.

"Васильевский межрайонный суд признал гражданина С. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии общего режима", - говорится в Telegram-канале суда.

По данным суда, осенью 2023 года осужденный в должности замглавы ВГА Михайловского района незаконно и с целью личного обогащения передал двум фермерам в аренду два земельных участка, право собственности на которые принадлежали другому человеку.

"От фермеров С. получил по 30 000 рублей заведомо осознавая, что данные участки не находятся на балансе ВГА или в собственности самого С., не отнесены к категории бесхозяйных и что правом на сдачу в аренду этих земельных участков он не обладает", - сказано в тексте.

Кроме того, добавили в суде, в мае 2024 года чиновник получил от троих граждан 335 тыс. рублей, якобы для озеленения территории поселка, благоустройства мемориала "Вечный огонь", а также приобретения телеэкрана для установки на фасад здания администрации. "Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению", - заключили в пресс-службе суда.