Росприроднадзор проверяет видео со львенком из груминг-салона Петербурга

С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора заинтересовалось видео со львенком, которого привели на стрижку когтей в один из груминг-салонов в Петербурге. Как сообщила пресс-служба ведомства, животному не более полутора-двух месяцев, и, вероятно, его рано разлучили с матерью.

"По информации, опубликованной авторами видео, детеныша по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей. С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного", - говорится в сообщении.

Львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей.

В практике Росприроднадзора нередко встречаются случаи, когда экзотических и диких животных заводят как домашних питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Подобное обращение часто приводит к тяжелым заболеваниям, инвалидности и гибели животных.