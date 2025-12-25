ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА

Пострадавших и повреждений нет
21:44

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Атаку беспилотников отражают в Волгоградской области. Пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона. 

