На Камчатке менеджер банка похищала средства со счетов участников СВО

Ущерб от преступных действий подозреваемой составил более 3 млн рублей
25 декабря, 22:47

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело завели против менеджера банка на Камчатке, которая занималась хищением средств со счетов клиентов, чаще всего со вкладом участников СВО. Ущерб от преступных действий подозреваемой составил более 3 млн рублей, сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

По предварительным данным, работник банка выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек, а затем с помощью различных махинаций незаконно обналичила находившиеся на них денежные средства. Всего похищено свыше 3,3 млн рублей. Большинство потерпевших являлись участниками специальной военной операции, находившимися в зоне боевых действий.

"На основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ в отношении менеджера банка возбуждены уголовные дела по чч. 3, 4 ст. 159.3 УК России ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах"). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемой", - рассказали в ведомстве. 

