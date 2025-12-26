В Химках произошло возгорание в нежилом здании

К тушению привлекли 57 человек и 18 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло в нежилом здании в подмосковных Химках в деревне Брехово. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

"В 22:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (центра управления в кризисных ситуациях - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, деревня Брехово, улица Березовая аллея, дом 12. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что привлечены 57 человек и 18 единиц техники, в том числе 27 человек и 9 единиц техники привлечены от МЧС России.

Позже в ГУ МЧС по региону сообщили, что пожарные в 01:57 ликвидировали открытое горение в нежилом здании. Также ранее в 00:47 пожар был локализован на площади 900 кв. м.

В новость внесены изменения (03:04 мск) - добавлена информация о локализации пожара и ликвидации открытого горения.