На Камчатке объявили лавинную опасность до 29 декабря

На полуострове ожидается штормовой ветер с порывами до 32 м/с

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 29 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском региональном противолавинном центре.

"В период с 27 по 29 декабря по горным территориям Елизовского района, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов - лавиноопасно", - рассказали в учреждении.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 26 декабря. Он принес на полуостров снег, ожидается штормовой ветер с порывами до 32 м/с.