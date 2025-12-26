В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожили и подавили в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он.