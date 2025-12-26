В Приангарье задержали уроженца Вьетнама за нападение в Чехии 18 лет назад

Злоумышленник был объявлен в розыск по линии Интерпола

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Уроженца Вьетнама, находящегося в международном розыске за нападение на человека с ножом в Чехии в 2007 году, задержали в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает "МВД-медиа".

"Сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Восточно Сибирского линейного управления МВД России на воздушном транспорте и Пограничного управления ФСБ России задержали гражданина одной из стран Юго Восточной Азии, находившегося в международном розыске. 39 летний уроженец одной из северных провинций Вьетнама разыскивался за покушение на особо тяжкое преступление на территории Чешской Республики, где его заочно осудили к восьми годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина был задержан в аэропорту Иркутска.

По предварительным данным, он в 2007 году, находясь на территории Чехии, в ходе конфликта нанес ножевое ранение соотечественнику, после чего скрылся от досудебного расследования и покинул страну. Злоумышленник был объявлен в розыск по линии Интерпола. В данный момент он взят под стражу, проводятся мероприятия по организации его экстрадиции в Чехию.