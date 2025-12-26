В Забайкалье пресекли работу незаконной майнинговой фермы

Питание энергоёмкого оборудования осуществляли за счет несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО "ППГХО"

ЧИТА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и УФСБ в Забайкальском крае пресекли работу незаконной майнинговой фермы, которая успела причинить ущерб на 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий была выявлена сеть специализированного вычислительного оборудования, используемого для майнинга криптовалюты. Питание энергоёмкого оборудования осуществлялось за счет несанкционированного подключения к электрическим сетям ПАО "ППГХО" с целью безучетного потребления электроэнергии и занижения ее фактических объемов. По предварительной оценке, причиненный ущерб предприятию составил более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Во время обысков оборудование для майнинга было изъято. Сейчас устанавливаются лица, причастные к созданию фермы.

По данным МинЖКХ региона, в Забайкальском крае не зарегистрировано компаний, официально занимающихся майнингом.