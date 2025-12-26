В Сибири двух предпринимательниц признали виновными за хищение 500 млн рублей

В правоохранительных органах сообщили, что одна из них - бывшая глава туристического поселка на Байкале Листвянка

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Приангарье приговорил двух предпринимательниц к четырем годам условно и шести годам колонии общего режима за хищение более 500 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

"Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жительниц Иркутска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). <…> Суд признал женщин виновными и в зависимости от роли каждой назначил им наказание. Одной предпринимательнице - в виде лишения свободы сроком 6 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой его исполнения, второй - в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 300 тыс. рублей", - сообщили в СК.

В ведомстве не назвали имена предпринимательниц. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что одна из них - бывшая глава туристического поселка на Байкале Листвянка, предпринимательница Татьяна Казакова.

Суд установил, что в период с 2012 по 2015 год предпринимательница из Иркутска сфабриковала фальшивую расписку от имени сына своего бывшего супруга, в которой указывалось, что он якобы имеет задолженность перед ней в размере, превышающем 200 млн рублей, полученных в качестве займа под процент. "Используя эту поддельную расписку в качестве основания, она подала иск в суд с целью взыскания суммы задолженности, накопившихся процентов за использование заемных средств, а также компенсации уплаченной государственной пошлины, что в общей сложности составило более 500 млн рублей. Однако мошенничество не удалось осуществить, так как судебная экспертиза подтвердила поддельный характер представленного документа", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, подсудимые попытались незаконно присвоить бюджетные средства в размере более 5 млн рублей. "С этой целью они организовали фиктивный документооборот в фирме, принадлежащей одной из них, и представили в налоговые органы декларацию, содержащую заведомо ложные сведения за 2018 год. В ходе налоговой проверки была выявлена необоснованность подачи налоговой декларации для возмещения НДС из бюджета РФ", - добавили в СК.