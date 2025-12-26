В Иркутской области при пожаре погиб ребенок

Еще трое детей госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Двухлетний ребенок погиб, еще трое маленьких детей госпитализированы после пожара в жилом доме в Тулуне Иркутской области. Дети были дома без присмотра, сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"Тулунская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению о возгорании в жилом доме на улице Желгайской в Тулуне, в результате которого погиб 2-летний мальчик. Два его брата в возрасте 5 и 8 лет вместе с 2-летней девочкой доставлены в Тулунскую городскую больницу, за их состоянием следят медики. Дети находились дома без присмотра взрослых", - сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).