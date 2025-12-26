В Приморье дело о контрабанде 60 тонн морского гребешка направили в суд

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 40 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде 60 тонн морского гребешка на общую сумму 35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача, генерального директора и сотрудников компании, специализирующейся на оптовой торговле морепродуктами. <...> По версии следствия, в 2022 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно вывезли через таможенный пост МАПП "Краскино" за границу партию морского гребешка массой 60 тонн на сумму около 35 млн рублей, подделав необходимые разрешительные документы", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 40 млн рублей, а в отношении ветврача по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.