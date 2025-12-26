В Башкирии студента колледжа обвинили в участии в террористической организации

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд принял решение заключить под стражу студента колледжа в Башкирии по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике.

"Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение студенту уфимского колледжа, уроженцу Абзелиловского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января по октябрь 2025 года несовершеннолетний фигурант принимал участие в деятельности двух организаций, признанных решением Верховного суда РФ террористическими и запрещенными на территории России. Студент размещал в специально созданных им каналах в одном из мессенджеров информационные материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность.

Факт участия юноши в террористической деятельности был выявлен в ходе совместной работы следователей СК и оперативников МВД республики. В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении.