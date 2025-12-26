В Одесской области повреждены энергетические и портовые объекты после взрывов

Глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что на месте повреждений возникли пожары

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объекты энергетической и портовой инфраструктуры повреждены в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте повреждений возникли пожары. В свою очередь вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба добавил, что в Одесском регионе после взрывов начались частичные перебои с электроснабжением. В Telegram-канале он также сообщил, что помимо портов в Одесской области, поврежден также один из терминалов в порту в соседней Николаевской области на юге страны.

В ночь на пятницу поступали сообщения о взрывах в Одессе и области. Утром глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе после взрывов горит объект инфраструктуры.