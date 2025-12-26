В Хакасии фермера осудили на 5,5 года колонии за использование рабского труда

Мужчину также признали виновным в похищении человека, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Усть-Абаканский районный суд Хакасии приговорил к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима 49-летнего главу крестьянско-фермерского хозяйства, который на протяжении пяти лет использовал рабский труд. Об этом говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя окончательно назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был признан виновным в похищении человека (ст. 126 УК РФ), использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ст 222.1 УК РФ).

Правоохранительные органы установили, что в период с 2018 по 2023 год злоумышленник подобрал троих мужчин и женщину для выполнения работ на ферме. Он не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, заставлял ежедневно работать по 16 часов в сутки, а за непослушание избивал и закрывал в погребе. Использование рабского труда продолжалось на протяжении пяти лет, пока не было пресечено сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД.

Ранее за угрозы одному из потерпевших с требованием дать ложные показания по уголовному делу к 150 тыс. рублей штрафа был приговорен брат фермера.