Основательницу "Медузы" Тимченко заочно приговорили к пяти годам колонии

Срок исчисления наказания начнется с момента фактического задержания иноагента Галины Тимченко или ее экстрадиции в РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский районный суд Москвы заочно приговорил основательницу издания "Медуза" (Meduza, признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом) к пяти годам колонии по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Суд назначил Тимченко наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Назначенное наказание считать заочным, срок исчисления наказания начинается с момента фактического задержания Тимченко в РФ или ее экстрадиции на российскую территорию", - сообщили агентству.

Тимченко признана виновной по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Следственный комитет РФ в мае возбудил уголовное дело в отношении Тимченко по статье об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации. Она объявлена в розыск. Как установили следователи, в сентябре 2024 и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видео "для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России". Журналистка проживает за рубежом.

Галина Тимченко ранее была главным редактором новостного портала Lenta.ru, затем учредила интернет-издание "Медуза".