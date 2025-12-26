На М-4 "Дон" перекрыли движение из-за ДТП с грузовиком

Альтернативный маршрут организовали на 856 км и 861 км

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыли на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в направлении Ростова-на-Дону из-за ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

"Из-за ДТП с участием грузового автомобиля нет движения на 858 км М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что альтернативный маршрут организован на 856 км и 861 км трассы М-4 "Дон".

По данным Госавтоинспекции региона, потсрадавших в результате ДТП нет, на месте работают сотрудники ГАИ.