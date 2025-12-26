"Союзмультфильм" отсудил компенсации за использование образа и бренда Чебурашки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Суд взыскал в пользу акционерного общества "Киностудия "Союзмультфильм" и общества с ограниченной ответственностью "Союзмультфильм" 113 тыс. рублей с жительницы Санкт-Петербурга, продававшей мягкие игрушки в виде персонажа Чебурашки из мультфильма в нарушение исключительных лицензий истцов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд взыскал с Юлии Горюновой в пользу АО "Киностудия "Союзмультфильм" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50 тыс. рублей, судебные издержки в размере 5 276 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 тыс. рублей. В пользу ООО "Союзмультфильм" - компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на персонаж в размере 50 тыс. рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ответчица на судебное заседание не явилась. Как следует из материалов дела, истцы выявили и задокументировали факт продажи от имени Горюновой товара в виде мягкой игрушки "Чебурашка" на онлайн-сервисе "Яндекс маркет".