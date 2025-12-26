Замначальника Смоленской таможни осудили условно

Мужчину обвинили в превышении полномочий в целях завышения рабочих показателей

СМОЛЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Смоленской области вынес приговор заместителю начальника Смоленской таможни по делу о превышении полномочий в целях завышения рабочих показателей. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Смоленским районным судом Смоленской области заместитель начальника Смоленской таможни признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщили в УФСБ.

По данным пресс-службы, преступление выявлено сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Чтобы искусственно завысить показатели работы, должностное лицо организовало фиктивное административное правонарушение. В частности, сотрудник таможни договорился с представителем компании, которая занималась перевозкой тюльпанов, о формальном оформлении нарушении. В обмен на согласие фиктивно признать нарушение и уплатить штраф, замначальника таможни обещал не досматривать остальные машины, принадлежащие фирме.

Представитель компании-перевозчика цветов согласился на подобное предложение, опасаясь порчи перевозимой продукции, а также, что отрицательный ответ высокопоставленному должностному лицу повлечет негативные последствия для его дальнейшей работы.

"Действия должностного лица привели к незаконному привлечению организации к административной ответственности, нанесли ущерб авторитету таможенных органов и подорвали доверие участников внешнеэкономической деятельности к государственным институтам", - подчеркнули в УФСБ.