В Перми подростка приговорили к девяти годам за убийство дяди и бабушки

По данным следствия, он в состоянии наркотического опьянения совершил убийство, исходя из личных неприязненных отношений

ПЕРМЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Шестнадцатилетнего подростка, убившего дядю и бабушку в Перми, приговорили к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего подростка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "д." ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 12 мая молодой человек, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, совершил убийство своих бабушки и дяди, исходя из личных неприязненных отношений. Взяв нож, он умышленно нанес несколько ударов родственникам. В результате полученных повреждений бабушка и дядя подростка скончались на месте происшествия.

На время следствия подросток был заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.