NHK: в Японии мужчина напал с ножом на работников шинного завода

Пострадали 15 человек

26 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 работников завода по производству шин "Йокохама гому Мисима когё" пострадали в результате нападения мужчины с ножом в японской префектуре Сидзуока. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Восемь человек получили ножевые ранения, а шестеро были облиты неизвестной жидкостью, передает телеканал.

Отмечается, что о погибших информации не поступало, пострадавшим оказывается помощь.

Подозреваемый, 38-летний мужчина, задержан, ведется расследование.