В Ивано-Франковской области произошел конфликт из-за даты празднования Рождества

Прихожан ПЦУ не пускали в храм Святых апостолов Петра и Павла около пяти часов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Конфликт из-за даты празднования Рождества - 25 декабря или 7 января - произошел в селе Космач Ивано-Франковской области Украины, он возник между прихожанами раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая предписывает отмечать праздник в конце декабря. Об этом сообщает издание "Общественное".

25 декабря часть прихожан храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ в Космаче пришла на рождественское богослужение. Однако другие прихожане, настаивающие на праздновании Рождества 7 января, заблокировали вход. Богослужение так провести и не удалось. Противостояние прихожан у церкви продолжалось около пяти часов.

ПЦУ с 2024 года празднует Рождество 25 декабря. В ряде приходов, в том числе в Космаче, в прошлом году допускалось отмечать праздник 7 января, но в этом году так делать уже запрещено.

В ноябре 2022 года ПЦУ впервые разрешила своим сторонникам отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор ПЦУ утвердил решение о переходе на новый календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря. В свою очередь Владимир Зеленский подписал закон о переносе этого праздника на 25 декабря, а 7 января убрали из списка государственных праздников. В эту дату на Украине теперь будет отмечаться день программиста.

В канонической Украинской православной церкви тогда заявили, что продолжат отмечать Рождество 7 января.