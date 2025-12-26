В Ивановской области осудили водителя гидроцикла из-за гибели людей

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд Ивановской области приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима водителя гидроцикла, который 9 августа столкнулся с опорой моста на реке Сунже, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"С учетом смягчающих наказание обстоятельств, в частности таких, как явка с повинной, возмещение ущерба потерпевшей, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 9 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял гидроциклом, пассажирами которого были друг семьи и его дочь, на реке Сунжа Вичугского района на скорости, не обеспечивающей безопасность движения. Он столкнулся с несущими элементами Прозоровского пешеходного моста в акватории реки. Пассажиры погибли на месте от полученных травм.